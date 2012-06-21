Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На початку нинішнього року на Тернопільщині податковий борг мали 425 юридичних осіб. Упродовж першого кварталу вони зменшили його на 10,5 мільйона гривень. 295 суб’єктів господарювання зуміли цілковито погасити цю заборгованість.
За інформацією сектора комунікацій головного управління ДПС у Тернопільській області, завдяки виплаті заборгованості протягом перших трьох місяців теперішнього року зведений бюджет поповнили на понад шість мільйонів гривень, а державна скарбниця отримала 4,9 мільйона гривень.
Податківці твердять: аби досягти такого результату, вжили певних заходів. Серед іншого, впродовж першого кварталу подали до суду 15 звернень щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів. Феміді скерували також 36 позовів зі стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби.