Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
До загального фонду Державного бюджету в лютому від платників Тернопільщини надійшло понад 225 мільйонів гривень податкових платежів. Це на 5,7 мільйона гривень більше, ніж очікували.
Якщо ж порівняти цей показник з відповідним торішнім періодом, то він плюсує на чотири відсотки.
Такий показник у головному управлінні Державної податкової служби в Тернопільській області вважають «високим результатом, оцінкою удосконалення податкових сервісів, законодавчих нововведень і співпраці з бізнесом». Тут сподіваються, що підприємці й надалі активно та відповідально сплачуватимуть податки, а податківці забезпечуватимуть задля цього комфортні умови.
Узагалі, як поінформували у секторі комунікацій головного управління ДПС у Тернопільській області, в січні та лютому мешканці краю до зведеного бюджету перерахували на 153,4 мільйона гривень більше, ніж 2019 року.