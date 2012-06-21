На Черкащині плавальні басейни вже не один рік успішно функціонують у селищі Чорнобай та місті Монастирище. Зрозуміло, такі споруди потребують постійного догляду та ремонту. Нині їх реконструюють за кошти субвенції з державного бюджету у співфінансуванні з місцевих та обласного бюджетів.
Проєктом реконструкції басейну в Чорнобаї, для якої планують 10 млн грн, передбачено ремонт конструкцій покрівлі, утеплення фасаду та покрівлі, впровадження альтернативних джерел електроенергії, демонтаж наявного та монтаж нового обладнання і трубопроводів чаші басейну, оздоблення стін, стелі, підлоги та облаштування умов для людей з обмеженими фізичними можливостями.
У розпалі й капітальний ремонт плавального басейну в Монастирищі. Роботи фінансують з обласного бюджету, Міністерства культури, молоді та спорту та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку певних територій. Нині частину будівельних робіт уже завершено. Зокрема в підвальному приміщенні та на перщому поверсі збудовано шахту ліфта, встановлено тепловузол, завершено штукатурні роботи в роздягальнях, душових та малому басейні.
Незабаром басейн зможе прийняти перших любителів плавання.