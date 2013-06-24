В Україні створюють державне агентство ПлейСіті, що замінить ліквідований КРАІЛ. Агентство відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор і лотерей. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Саму політику в цій сфері формуватиме Мінцифри. Головне завдання — боротися з тіньовим ринком казино, цифровізувати процес видачі ліцензій та усувати корупцію.

Для цього:

Ліквідуємо КРАІЛ як неефективний орган та запускаємо державне агентство ПлейСіті, що працюватиме під координацією Мінцифри. Найближчим часом буде призначено керівника державного агентства та затверджено положення про діяльність нової інституції.

Переводимо процес видачі ліцензії в онлайн. Усунення людського фактору дасть змогу мінімізувати корупцію в цій сфері та створить єдині прозорі правила для всіх гравців ринку.

Упроваджуємо інструменти контролю за ринком та боротьби з нелегальними казино. Це виведе сферу азартних ігор та лотерей з тіні.

Що це дасть?

Зараз Україна втрачає до 10 млрд грн через тіньовий ринок казино. Детінізація цієї сфери та суворе її регулювання забезпечить значні податкові надходження в державний бюджет, які спрямують на потреби Сил оборони.

У лютому 2025 року Кабінет Міністрів передав Міністерству цифрової трансформації функції формування та реалізації державної політики у сфері азартних ігор і лотерей.

Наш курс — повністю прозора сфера азартних ігор та лотерей, стимулювання податкових надходжень і нульова корупція.