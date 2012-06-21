Колектив молочного комплексу ПАТ «Племзавод «Степний» Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області, за підсумками змагання колективів молочних ферм, сільськогосподарських молочних кооперативів та доярок за збільшення виробництва молока отримав приз імені Марії Сардак. Відзнаку завідувачці молочного комплексу Галині Бекасовій вручив заступник голови Запорізької ОДА Олександр Бабанін. Як неодноразовий переможець змагання колектив отримав цей приз назавжди.
У господарстві збільшено виробництво молока — надій на корову зріс на 1449 кілограмів і становить 10 873 кілограми. Так господарство подолало десятитисячний рубіж із надою молока на корову, це один із найвищих показників в Україні. Нині середньодобовий надій становить 27 кілограмів, а молока щоденно виробляють понад 20 тонн. У господарстві здійснюють повний цикл виробництва молока та молочної продукції. Продукція ПАТ «Племзавод «Степний» впевнено конкурує з європейськими виробниками. На підприємстві створено повний цикл агропромислового виробництва — від вирощування зернових культур до виробництва молочної та м’ясної продукції.
На Х Міжнародному молочному конгресі з питань стратегії молочного бізнесу та технології виробництва молока директор підприємства Анатолій Волков отримав нагороду «За високий внесок у розвиток молочного скотарства України». Відзначився ПАТ «Племзавод «Степний» і на ХХIХ Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2017», де був представлений в експозиції найкращих досягнень тваринництва, харчової, переробної галузі, провідних виробників експортно орієнтованої, інвестиційно привабливої продукції Запорізької області. Колектив підприємства нагородили дипломом.
Торік на базі племзаводу вперше провели національний День ферми, в якому взяли участь керівники та фахівці молочнотоварних ферм з усіх регіонів України. Господарство постійно бере участь у виконанні обласної Програми розвитку молочного скотарства в сільгосппідприємствах Запорізької області на 2014—2018 роки. За минулі два роки тут прирощено 150 голів дійної череди, тож на сьогодні утримують 800 корів. Це найбільша кількість корів серед сільгосппідприємств регіону.
Як зазначив Олександр Бабанін, досягнення господарства стали можливими завдяки впровадженню передових методів господарювання, практичному застосуванню новітніх технологій, що дає змогу поліпшувати життєвий рівень селян.
ДОВІДКА «УК»
Марія Сардак — доярка, яка в післявоєнні роки встановлювала нечувані рекорди, надоюючи від корів по сім і більше тисяч кілограмів молока. Нині її послідовниці працюють за технологіями, які Марії Сардак і не снилися.