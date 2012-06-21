Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



У місті Конотоп на Сумщині стартував міський пленер «Барви Малевича», в якому беруть участь майстри пензля із Києва, Київської області, низки міст Сумщини.

Як повідомили у відділі культури Конотопської міської ради, цей творчий огляд став традиційним для міста, яке в житті Малевича відіграло значну роль. Пленер триватиме впродовж тижня, а створені полотна художники подарують місту для місцевого музею.

Серед учасників – відомий український поет, лауреат кількох літературних премій та автор багатьох персональних виставок Михайло Шевченко, який останніми роками заявив про себе як талановитий художник, Володимир Борошнєв із Конотопа – лауреат премії ім. Г. Сковороди, відомий дослідник життя і творчості К. Малевича, члени НСХУ Володимир Гарбуз із Києва, Сергій Кривенко (м. Бровари), Олександр Смолін з Путивля та інші.

Уже перші дні пленера стали результативними – художники створили низку полотен, які стали добрим сигналом того, що Конотоп дарує натхнення сьогоднішнім митцям, як колись незабутньому Казимиру Малевичу.