Австралійські вчені провели дослідження, яке показало, що атмосфера Плутона може повністю зникнути протягом десяти років.
На думку астрономів з Університету Тасманії, якщо це станеться, планета буде виглядати зовсім по-іншому вже до 2030 року. До такого висновку вони прийшли після аналізу сезонних змін поверхневого тиску Плутона. Для цього вони використовували техніку спостереження при якій фіксується, як диск Плутона закриває світло від зірок. При відсутності атмосфери світло зірки різко би зникло, проте в разі Плутона, яскравість зірки змінюється поступово, що говорить про наявність атмосфери і дозволяє оцінити деякі її параметри.
Через яскраво виражену еліптичну орбіту Плутон віддаляється від Сонця, що призводить до зниження температури, яка нині становить від – 228 до – 238 градусів Цельсія. Відповідно той газ, який під дією сонячних променів раніше випарувався з льоду з поверхні карликової планети буде конденсуватися. За словами вчених, в найближчі десять років атмосфера може повністю зникнути.
Ми помітили, що за останні 30 років атмосферний тиск у Плутона підвищилося втричі. Моделі показують, що більша частина атмосфери, конденсується, поки від неї майже нічого не залишиться, – заявив один з авторів дослідження.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»