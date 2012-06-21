За підсумками 2018 року Україна піднялася ще на три позиції, посівши 41-ше місце в рейтингу паспортів світу. Відтепер українці матимуть менше клопоту, адже отримали безвізовий доступ до ще 14 країн. Відтепер їх 128 проти 114, що були рік тому. Про це свідчать дані опублікованого компанією Henley & Partners оновленого Індексу паспортів, який відображає останні зміни в безвізовому режимі всіх країн світу.
Цього разу лідером індексу стала Японія, громадяни якої можуть відвідувати без візи рекордні 190 країн. Рік тому перше місце посіла Німеччина з показником 177 країн. Нині вона разом з Францією на третьому місці — 188 країн із безвізовим відвідуванням. На другому місці — Південна Корея, яка за останні три місяці додала Індію у список безвізових країн і піднялася в індексі на одну позицію. Сінгапур також на другому місці з показником 189 країн.
А ось Велика Британія і США втрачають набуті раніше позиції й нині посідають лише 6-те місце (185 країн). Значне падіння з 1-го місця в 2015 році експерти пояснюють політикою «зачинених дверей», поширеною нині в обох країнах, повідомляє УНІАН.
Щодо Росії, то вона залишилася на 48-му місці, як і рік тому, — доступні 119 країн. Ірак та Афганістан на останньому місці індексу — 30 країн з безвізовим відвідуванням.
Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»