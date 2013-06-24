Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи 170 млн євро на реалізацію двох проєктів підтримки громадян. Зокрема, 70 млн євро буде спрямовано за проєктом «HOME: Компенсація за знищене житло» до спеціального фонду державного бюджету, а 100 млн євро — на забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб до загального фонду держбюджету.

«Це ще 1500 житлових сертифікатів «єВідновлення» і можливість для 4 тисяч родин придбати нові оселі замість знищених. Пріоритет мають захисники і захисниці, люди з інвалідністю та багатодітні сім’ї. Завдяки проєкту понад 7600 українців вже отримали нове житло, а всього житлові сертифікати отримали 24,3 тисячі українських родин», — наголосила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Глава уряду зазначила, що житловий сектор залишається одним з найбільш уражених. Загалом понад 135 тисяч родин скористалися програмою «єВідновлення» і отримали компенсації для ремонту пошкодженого житла або купівлі чи будівництва нового замість зруйнованого.

Прем’єр-міністр висловила вдячність європейським партнерам за цю допомогу: «Спільними зусиллями ми створюємо умови, щоб українські родини могли відновлювати своє життя в Україні», повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«З лютого 2022 року уряд отримав майже 150 тисяч заявок щодо пошкодженого житла. Тому ефективна реалізація проєктів у житловій галузі дає змогу надавати необхідну підтримку громадянам, чиї домівки було зруйновано або пошкоджено через бойові дії, а також внутрішньо переміщеним особам, які були змушені покинути свій дім. Завдяки спільним проєктам з банком тисячі українців зможуть одержати необхідну підтримку та залишитися в Україні», — зазначила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова, повідомляє Мінфін.