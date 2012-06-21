Один із пріоритетних напрямів діяльності фіскальної служби Сумської області — детінізація ринку праці. Завдяки цьому протягом минулого року 1222 роботодавці підвищили заробітну плату своїм найманим працівникам.
Утім, це лише один економічний штрих до наведення правопорядку на ринку праці. Загалом же комплексний підхід у роботі фіскалів дає змогу істотно збільшувати надходження до бюджетів різних рівнів, Пенсійного фонду тощо.
Зокрема, як повідомив начальник ГУ ДФС у Сумській області Олексій Мазуренко, торік жителі області спрямували до бюджету 283 мільйони гривень військового збору, що майже на 62 мільйони, або на 27,9 відсотка більше порівняно з попереднім роком.
І нинішнього року фахівці органів ДФС працюють над викоріненням неофіційних трудових відносин, виплати заробітної плати в конвертах та недопущенням її виплати менше за мінімально встановлений рівень.
За повідомленням прес-служби відомства, в арсеналі фахівців насамперед профілактичні зустрічі з керівниками підприємств і приватними підприємцями-роботодавцями.
Зокрема з питань виплати заробітної плати найманим працівникам менше за гарантований рівень проведено співбесіди майже із 600 підприємцями. Як результат, 561 з них підвищили зарплати, завдяки чому до бюджету додатково надійшло 452 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб.
Крім того, виявлено й залучено до державної реєстрації 688 громадян, які незаконно займалися підприємництвом. Це дало змогу додатково спрямувати до бюджету понад 230 тисяч гривень податків.
І з перших днів цього року спеціалісти ГУ ДФС у Сумській області зосереджують зусилля на означених та інших напрямах зміцнення економічного правопорядку.