Найменший чоловік на Землі Хагендра Тапа Магар, який знайомий українцям з репортажів мандрівника Дмитра Комарова, помер в Непалі на 28-му році життя від важкої пневмонії. Його ріст 67,08 сантиметра.
У 2010 році Книга рекордів Гіннеса спочатку оголосила Тапу Магара найменшим підлітком-чоловіком. Згодом він отримав звання «найменшої людини у світі», що рухається з ростом 67,08 сантиметрів. Лише 27-річний Джуррі Балалінг з Філіппін наразі ще менший він утримує рекорд Гіннеса в категорії «найменший неходячий чоловік», через хворобу він не може ходити і на сім сантиметрів менший (59,93 сантиметра), ніж Тапа Магар. Філіпінець страждає від так званої хвороби скляних кісток і не може ходити чи стояти без сторонньої допомоги.
Батьки Тапа Магар зрозуміли рано, що їхній первісток інший. «Він був таким маленьким коли народився, що поміщався у долоні, і купати його було дуже важко, тому що він був такий маленький», –сказав його батько Дхан Майя Тапа Магар в Книзі рекордів Гіннеса. Тапа Магар мав форму карликовості, «первісної карликовість». Він жив з батьками в місті Похара у центральній частині Непалу. Його молодший брат народився високим.
У своїй країні Тапа Магар був дуже популярним чоловіком, він навіть був призначений непальським послом доброї волі в галузі туризму.
«Життя для маленької людини може бути дуже складним, якщо ви важите лише шість кілограмів і не вписуєтесь у світ, створений для пересічної високої людини. Але маленький ріст Хагендри не завадив йому зробити все можливим у своєму житті», йдеться на веб-сайті Книги Гіннеса.
Тепер найменшою людиною на планеті став громадянин Колумбії Едуард Ніньо Ернандес, ріст якого становить 70,21 см.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»