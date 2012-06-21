Відома письменниця також організовує всеукраїнську акцію щодо збору книжок для бійців у зоні ООС. «Любі наші читачі, чекаємо вас після карантину для ознайомлення з новою книжкою письменниці», — закликає колектив Сєвєродонецької міської публічної бібліотеки, і повідомляє, що Світлана Талан передала кілька примірників свого нового твору.
За інформацією бібліотекарів, роман «Де живе свобода» для Світлани Талан — 25-й, можна сказати, ювілейний роман письменниці. Він присвячений роздумам, чи не занадто високу ціну іноді приходиться людям заплатити за те, щоб врешті решт зрозуміти, що «особиста свобода живе у нас самих...».
Гостро соціальні теми завжди притаманні творчості письменниці, яка є почесним громадянином Сєвєродонецька. Серед нагород Світлани Талан — відзнака «Золотий письменник України», яку отримують письменники, чиї наклади перевершили 100-тисячний наклад творів, написаних українською мовою. До того ж Світлана Талан є відомим блогером, громадським активістом — саме за її ініціативою були організовані кілька всеукраїнських акцій щодо збору книжок для бійців і створено чотири бібліотечки у зоні ООС. Нині письменниця знову збирає книжки і каже, що тільки-но завершиться карантин поїде на зустріч із воїнами на передову — там багато шанувальників її творчості.
«Все розпочалося з того, що Свято-Троїцький собор УПЦ, єдиний на окупованій частині Луганщини, сповістив про те, що не має достатньо дитячих книжок українською мовою для дітей недільної школи «Янголятко». Я оголосила Всеукраїнську благодійну акцію зі збору книжок, розвиваючих ігор, шкільного приладдя. Відгукнулося багато небайдужих людей і за один місяць вдалося зібрати чималу бібліотеку для дітей, настільні ігри, олівці, фарби. Важче було переправити зібране до тимчасово окупованого Луганська, але вдалося. Ми мали зберегти бодай ту маленьку частину України, яка живе у дитячих серцях. Потім я кілька разів зустрічалася з бійцями на передовій, презентувала свої книги і зрозуміла, що цього замало. У наших захисників є зацікавленість до літератури і тоді виникла ідея збирати книжки різної тематики, щоб створити бібліотечки, де вони могли б знайти книжки на свій смак. До того ж, ми маємо весь час підтримувати моральний дух тих, у кого кожен день — іспит на міцність», — розповідає пані Світлана.
Слід зазначити, що у січні цього року Світлана Талан рішенням правління Міжнародної літературно-мистецької Академії України за просвітницьку і волонтерську діяльність нагороджена медаллю «Івана Мазепи».
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»