Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Українські сапери виявили в полосі оборони неподалік Маріуполя 14 протипіхотних мін ПМН-2, які вилучили і знищили у відведеному для цього місці. А ще 36 таких же мін довелося знешкоджувати на місці, оскільки вони не підлягали транспортуванню.
За процесом ліквідації небезпечних знахідок спостерігали представники української сторони спільного центру контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування та спостерігачі ОБСЄ. Фахівці переконалися, що мінуванням української території займалися аж ніяк не місцеві «трактористи і комбайнери»: згадані міни були встановлені за всіма правилами і ретельно замасковані, аби збільшити ризик підриву.
За даними штабу ООС, всі знайдені боєприпаси виготовлені в 1987 році на території РФ, у ЗСУ не використовувалися, отож потрапили сюди із сусідньої держави. І це попри те, що згадані міни ПМН-2 заборонені міжнародними конвенціями як антигуманні.