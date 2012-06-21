Таке рішення столична влада ухвалила тому, що, за даними фахівців Українського гідрометцентру, вже з вівторка (7 квітня) середньодобова температура у місті має бути вищою за +8 градусів. Це і стане приводом для завершення опалювального сезону. Заступник очільника Київської міськдержадміністрації Петро Пантелеєв також нагадав, що для згортання системи централізованого опалення з протяжністю теплових мереж понад 2,7 кілометра потрібно близько 2-3 діб.
Він пояснив, що процес відключення запускається вже зараз для того, щоб це відбулося паралельно із відчутним потеплінням. Керівництво столиці не чекатиме на звичне для більшості містян 15 квітня, аби нині жителі столиці отримали змогу зекономити гроші максимально. Адже розуміють, що в умовах запроваджених через карантин обмежень фінансових стан багатьох з них істотно погіршився.
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«Урядового кур’єра»