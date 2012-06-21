Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Серед ночі на одному із залізничних переїздів двоє хуліганів побили чергову. Це сталося на Черкащині, на перегоні Цвіткове-Володимирівка. Нині з ранами голови жінка перебуває в лікарні. Про побиття повідомили поліцію, зареєстровано кримінальне провадження.
Як повідомила пресслужба Української залізниці, подібні інциденти останнім часом — не поодинокі. Від агресивних дій окремих громадян нерідко страждають провідники, працівники вокзалів, чергові на переїздах. Торік сталося 23 напади на залізничників.
Як підтвердження цих слів — повідомлення про випадок у поїзді № 43 Київ-Івано-Франківськ. Провідник попросив групу пасажирів припинити курити в тамбурі. У відповідь вони накинулися на 50-річного залізничника і вдарили його в обличчя. Незабаром начальник поїзда по радіозв’язку викликав поліцію, чотирьох хуліганів затримали. Їх висадили на станції Львів та передали правоохоронцям.
Нині Укрзалізниця веде перемовини з Національною поліцією про забезпечення супроводу частини пасажирських потягів.