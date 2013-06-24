Відбувається підготовка угоди про розподіл продукції (УРП) щодо літієвого родовища «Добра», переможцем конкурсу на розроблення якого стала компанія Dobra Lithium. Це спеціальний тип договору, за яким інвестор за власні кошти проводить розвідку та інвестує у видобуток, а держава надає право користування надрами та отримує частину видобутої продукції або доходу.

«Наразі угоди немає. Її проєкт розроблятимуть та узгоджуватимуть між сторонами протягом року відповідно до законодавства України. Але ми плануємо укласти угоду протягом кількох місяців», — повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Угода передбачатиме отримання інвестором 70% продукції на першому компенсаційному етапі. Цей етап триває, доки інвестор не вийде на відшкодування своїх капітальних витрат. Решту 30% ділитимуть за пропорцією: 96 — інвесторові і 4 — державі.

Протягом основного етапу проєкту, із четвертого або п’ятого року виробництва літієвих концентратів, очікується показник компенсаційної продукції вже не 70%, а приблизно 30% вартості виробленої продукції. Решту 70% ділитимуть так: 6 — державі, а 94 — інвесторові.

«Угоду буде укладено строком не більш ніж на 50 років. Мінімальним порогом для подачі заявки було зобов’язання інвестора спрямувати $12 мільйонів на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів, а ще $167 мільйонів — на організацію видобутку та збагачення», — додав міністр.

«Загальний обсяг інвестицій на початкових етапах розроблення літієвого родовища «Добра» може становити $700 мільйонів, у будівництві і реалізації проєкту з виробництва гідроксид літію може перевищити $1,8 мільярда», — уточнив Олексій Соболев, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.