У місті Наріта (Японія) колишню початкову школу перетворили в хостел, пише Daily Mail.
Школа Кудзумі Дайна була закрита через нестачу учнів. Тепер вона функціонує як тимчасове житло для всіх бажаючих, також її можна використовувати як тренувальний комплекс або місце для проведення семінарів. Новий хостел назвали «Готовий до польоту! Наріта», він розташований у 8 км від аеропорту Наріта, який обслуговує Токіо.
У колишніх класних кімнатах поклали футони – традиційні японські бавовняні матраци, і татамі. «Номери» в шкільному хостелі поділені на чоловічі і жіночі, є також і сімейні кімнати, в яких може розміститися до 4 чоловік. Хостел надає гостям безкоштовний Wi-Fi, пральну машинку, тут є кафе, бар, зона відпочинку на даху, сад. Також мешканці хостелу можуть скористатися безкоштовним трансфером до аеропорту Наріта. Ніч в такому хостелі обійдеться туристам у 27 доларів (188 гривень).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»