У столиці не мають центрального важеля, який вмикає тепло у країні. Ці механізми перебувають у компетенції місцевої влади. У руках місцевого самоврядування — фінансовий ресурс, теплопостачальні підприємства, тарифоутворення. На сьогодні із 1176 підприємств теплоенергетики тільки 47 є ліцензіатами НКРЄКП, 7 з яких розташовано в АР Крим. Усі інші 1129 регулюють на місцевому рівні.
Голови облдержадміністрацій відповідають за контроль і моніторинг технічної готовності всіх об’єктів до опалювального сезону. Муніципалітети, маючи всі можливості — фінансові й технічні — відповідальні за вчасне підключення соціальних і житлових об’єктів до тепла. Про це під час селекторної наради з регіонами щодо майбутнього опалювального сезону повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
Голови ОДА й місцеве самоврядування мусять постійно контролювати ситуацію з температурним режимом і в разі погіршення вчасно підключити соціальні й житлові об’єкти до тепла. «Школи, дитсадки, лікарні слід підключити до тепла в разі зниження температури у приміщеннях до 16 градусів, житловий фонд — за температури, нижчої за 8 градусів, протягом трьох діб», — зазначив Геннадій Зубко.
Станом на вчора соціальна сфера готова до опалювального сезону в технічному плані на 99,9%. У житловому секторі стан готовності сягає 99,4%.
«Старт опалювального сезону завжди має дві складові: технічна готовність об’єктів до підключення теплоносія й економічна, яка містить розрахунки підприємств теплоенергетики за природний газ та укладання угод на постачання газу для виробництва теплової енергії», — нагадав Геннадій Зубко.
Найкращі показники розрахунків теплопостачальних підприємств за спожитий у 2017 році газ мають Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Чернівецька, Одеська, Рівненська області, де рівень розрахунків 76—92%. На дуже низькому рівні Тернопільська (33%), Донецька (51%), Волинська, Кіровоградська області й місто Київ (59%).
«НАК «Нафтогаз України» з теплопостачальними підприємствами має укласти 2169 договорів на постачання природного газу. З 1680 договорів, що надійшли до Нафтогазу, станом на 27 вересня укладено лише 827. В уряді вимагають посилити роботу в цьому напрямі.
Ми повинні чітко розуміти, що не тільки підписано договір, а є проплата і отримано номінацію на постачання газу. З обласних центрів вже отримали таку номінацію», — цитує слова урядовця його прес-служба.
З ухваленням Закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» на перший план виходить важливість питання обліку тепла. «Люди мають платити справедливу ціну за реальний обсяг спожитого енергоресурсу. Середній показник встановлення лічильників тепла сьогодні у країні — 75,2%. Для прикладу, в місті Києві — це 93%, найгірший стан у Тернопільській області — 14%. Тому до кінця року маємо активізувати роботу із встановлення прибудинкових лічильників тепла, що дало б змогу споживати енергію, обліковуючи її та управляючи», — наголосив Геннадій Зубко.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»