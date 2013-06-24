Під головуванням керівника Офісу Президента України Кирила Буданова відбулося засідання Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України. У ньому взяли участь Прем’єр­міністр Юлія Свириденко, урядовці, заступники керівника Офісу глави держави, депутати та представники бізнесу.

«За підсумками чергового засідання Ради з питань підтримки підприємництва домовилися про конкретні дії у відповідь на запити бізнесу. Серед пріоритетів — подальше виведення економіки з тіні, спрощення регуляторних процедур і поліпшення умов для ведення бізнесу», — зазначила Прем’єр­міністр.

Юлія Свириденко повідомила, що після попереднього засідання ради у квітні в уряді опрацювали пропозиції підприємців і вже реалізували важливі рішення.

Зокрема разом із Верховною Радою спростили процедури для оборонних підприємств, поширили вимоги локалізації на оборонні закупівлі та скасували ПДВ на наземні роботизовані комплекси. Для підтримки бізнесу в енергетичній галузі запровадили доступне кредитування розвитку розподіленої генерації та створили умови для швидкого підключення нових потужностей.

Також розширили пакет підтримки для бізнесу, який постраждав від російських обстрілів.

З 1 липня запрацює нова програма кредитування, яка доповнить чинні інструменти в межах політики «Зроблено в Україні».

Окремо обговорили стратегію «Економіка майбутнього», яку уряд розробив спільно зі Світовим банком та міжнародними експертами. Вона закладає основу для системної трансформації української економіки.

«Це спільне бачення розвитку країни на наступні 15 років. Наша мета — побудувати економіку, що спирається на сильний приватний сектор, інвестиції, сучасну промисловість і європейські правила, — зазначила Юлія Свириденко. — Дякую всім учасникам за відкритий діалог. Саме партнерство держави та бізнесу допомагає українській економіці вистояти, відновлюватися і зростати».

Кирило Буданов зазначив, що під час попередньої зустрічі відбулася відверта предметна розмова про ключові виклики, за два місяці є напрацьовані рішення.

«Ще донедавна головним питанням було те, що може дати Європа Україні. Сьогодні дедалі очевидніше, що є інша реальність. Україна стає одним із вирішальних чинників майбутньої безпеки та конкурентоспроможного Європейського Союзу. Тому наша робота має виходити за межі поточних викликів. Ми повинні сформувати бачення української економіки майбутнього», — наголосив Кирило Буданов.

На засіданні презентували проєкт стратегії «Економіка майбутнього». Його розробляє уряд спільно зі Світовим банком, McKinsey, міжнародними експертами та українським бізнесом. Стратегія має визначити напрям на 10—15 років і стати сучасним аналогом плану Маршалла для України.

Перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль окреслив головні напрями розвитку енергетики. До наступного зимового періоду Україна розраховує мати приблизно 21 ГВт доступної потужності, включно з імпортом. А оновлена енергетична стратегія до 2050 року передбачатиме повернення до довоєнних показників — понад 54 ГВт потужностей.

На засіданні також погодили створення комітету з розвитку креативних індустрій, який охоплюватиме культуру, мистецтво, дизайн, аудіовізуальний сектор, книговидання, IT, музичну індустрію, архітектуру, рекламу, культурну спадщину та розроблення відеоігор.

Представники бізнесу акцентували на питаннях податкових перевірок, протидії нелегальному імпорту, можливостях кредитування та страхування підприємств ОПК, роботі підприємств та покращенні доставки ліків на прифронтових територіях.

«Усі озвучені проблеми зафіксували й так само над ними працюватимемо. Приємно було почути, що певні проблеми ми все ж таки встигли розв’язати. Деякі, на жаль, ще ні, але вони в процесі. Наші зустрічі мають свої плоди. Продовжуймо і працюймо разом. Усі ми — одна держава. Закликаємо всіх до єдності», — підсумував Кирило Буданов.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ