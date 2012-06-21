Акція з подібним гаслом проходить на Івано-Франківщині та Рівненщині. Книжки призначено дітям, які живуть на лінії зіткнення. Про це розповів начальник групи цивільно-військового співробітництва ОТУ «Північ» полковник Юрій Верановський.
«Так діти збирають подарунки одноліткам на День святого Миколая, пишуть листи із привітаннями, малюють. Якщо хлопчики й дівчатка спілкуватимуться між собою, це буде дуже добре», — каже Юрій Верановський. Сам він поставив собі за мету допомогти бібліотеці в нещодавно визволеній Катеринівці отримати більше нових українських книжок.
«Був у тамтешній бібліотеці. Хочеться, щоб у людей було що читати», — каже Юрій Верановський. За його словами, в Україні багато меценатів, які хочуть допомагати цілеспрямовано. Наприклад, коли діти із прифронтового Кримського звернулися до військових із проханням про нову дошку для школи, начальник групи цивільно-військового співробітництва ОТУ «Північ» переадресував це прохання бізнесменові з міста Долина Івано-Франківської області. І вже за три дні у школі прифронтового села діти раділи подарунку.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»