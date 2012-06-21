Цьогоріч Представництво УВКБ ООН в Україні святкує 70 років від дня заснування організації та 25-ту річницю діяльності в нашій країні. З нагоди таких річниць подарунки, які необхідні в умовах боротьби з COVID-19отримали їхні підопічні: і переміщений Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, і низка лікувальних заходів, котрі розташовані біля лінії розмежування та надають допомогу вимушено переміщеним особам.
«Цей набір стане у нагоді під час складення іспитів ЗНО на магістерські спеціальності та для потреб студентів, які через карантинні обмеження не змогли полишити гуртожиток», — зазначила радник з питань захисту УВКБ ООН Олександра Литвиненко під час передачі вишу дезінфікуючих засобів.
А наступного дня міжнародники відвідали заклади охорони здоров'я Станично-Луганського району та теж передали туди необхідний інвентар. До того ж польовий офіс УВКБ ООН у Сєвєродонецьку найближчим часом передати обладнання до ще 13 ізольованих населених пунктів Луганської області.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»