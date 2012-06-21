До бібліотеки евакуйованого Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка передано понад 60 примірників наукової, навчальної та методичної літератури. Вітання вишу від Національної академії педагогічних наук України до свят у вигляді поповнення книжкового фонду наукової бібліотеки вже стало доброю традицією.
«НАПН України одна з перших, хто підтримав і надалі підтримує наш університет з початку війни на сході України і в умовах переміщення. Торік до дня працівника освіти академія передала університету понад 250 примірників літератури з різних галузей знань», — каже директорка наукової бібліотеки університету М. Почінкова.
А нинішній подарунок — нова література, яку використовуватимуть у процесі підготовки фахівців усіх ланок освіти — дошкільної, загальної середньої, вищої. За словами директорки, на особливу увагу заслуговують збірники, присвячені інклюзивній освіті. Саме з цієї теми університет в найближчому майбутньому планує співпрацювати з колегами з вишів США.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»