Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Автоматичний імунологічний аналізатор, який фахівці називають золотим стандартом проведення лабораторних досліджень, отримали від фармацевтичної компанії «Здоров’я» Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня №17.
Цей апарат з широким функціоналом спроможний проводити 90 аналізів за годину, в тому числі і визначати імуноферментні показники на коронавірус. Окрім того медики отримали можливість тестувати всі види інфекцій — онкологічні, кардіологічні та алергологічні маркери, визначення опірності організму тощо. Такі аналізатори, за словами головного лікаря медзакладу Дмитра Черепова, широко використовуються у Європі та США.
І хоч, наразі, лікарня має подібне обладнання, однак воно вже морально та технічно застаріле. Подарунок фармацевтичної компанії сьогодні, як вважає заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, дуже своєчасний і слугуватиме ще довго навіть після закінчення пандемії COVID-19.
«Важливо встановити, чи є у нас у Харкові колективний імунітет. Тому будемо активно проводити тестування пацієнтів», — зазначила Світлана Горбунова-Рубан, наголосивши, що Харків не повинен допустити повторної хвилі захворювання.