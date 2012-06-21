Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Днями Повноважний посол Японії в Україні Такаші Курай передав подарунок від уряду своєї країни Військово-медичному клінічному центру Північного регіону, що розташований у Харкові.
Сучасне обладнання – стаціонарна рентгенівська система з дистанційним управлінням, оптоволоконна бронхолітична система FUJIFILM F82-120T та комп’ютерний томограф допоможе військовим медикам більш ефективно діагностувати та лікувати недуги українських військовиків, зокрема, бійців з зони АТО, якими опікується шпиталь.
За словами високого гостя уряд Японії надає постійну підтримку Україні з дня здобуття нашою державою незалежності, спрямувавши на ці цілі більше 3 мільярдів доларів США. Ця допомога дружньої країни значно зросла після 2014 року, особливо ж – на забезпечення військових госпіталів.