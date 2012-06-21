Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
За повідомленням прес-служби ДФС, співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Сумській області припинили діяльність центру мінімізації митних платежів обсягом операцій майже 200 мільйонів гривень.
Встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги із зниження митної вартості товарів народного споживання, зокрема, інструментів, запасних частин, виробів із пластмаси, миючих засобыв тощо, під час їх імпортування і документального прикриття незаконної реалізації. Для цього було створено підприємства-імпортери та нерезиденти, які й провертали оборудки.
Товари реалізували через роздрібну мережу, інтернет-магазини, ринки за готівку без відображення у податковому та бухгалтерському обліку, а документально фіксувалася у підконтрольних структурах.
За результатами обшуків, проведених в офісних та складських приміщеннях на території Сумської та Київської областей, а також за місцем проживання організатора та учасників центру, вилучено печатки, бухгалтерські документи, контракти, чернетки.
Слідство триває.