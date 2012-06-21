Підприємства, корпоративними правами яких управляє Фонд державного майна, за 9 місяців цього року сплатили податків і зборів у сумі 4,79 мільярда гривень. Це майже на 15% більше, ніж у 2016 році, поділився даними керівник Фонду державного майна Віталій Трубаров.
Обсяг податків і зборів до державного бюджету за підсумками трьох кварталів зріс на 1,56 мільярда гривень, або на 110,9%, і становить 2,97 мільярда гривень. Виплати до місцевих бюджетів зросли на 67,2 мільйона гривень, або на 19%, і становлять 421,4 мільйона, повідомляє прес-служба відомства.
«Хоч би як песимісти критикували, підприємства під керівництвом Фонду державного майна засвідчують позитивну динаміку. Фонд уміє не лише прозоро і конкурентно проводити приватизацію, а й успішно управляти підприємствами», — наголошує фахівець.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»