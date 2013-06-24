«Разом з Міністерством у справах ветеранів, службою зайнятості, ветеранськими хабами та нашими фахівцями працюємо над створенням системи, щоб максимально допомогти ветеранам із податковими питаннями на всіх етапах створення ними бізнесу. Ті, хто став на захист країни і підтримав кожного з нас, не залишаться без нашої підтримки», — сказала Леся Карнаух, в.о. голови Державної податкової служби України.

Новий сервіс найближчим часом буде запущено на базі офісів податкових консультантів. Їх відкрито у 20 регіонах.

Спектр послуг широкий: обрання системи оподаткування, супроводження на кожному етапі — від реєстрації до звітності, консультації, як запобігти помилкам у податкових питаннях, повідомляє Державна податкова служба.