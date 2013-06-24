«Разом з Міністерством у справах ветеранів, службою зайнятості, ветеранськими хабами та нашими фахівцями працюємо над створенням системи, щоб максимально допомогти ветеранам із податковими питаннями на всіх етапах створення ними бізнесу. Ті, хто став на захист країни і підтримав кожного з нас, не залишаться без нашої підтримки», — сказала Леся Карнаух, в.о. голови Державної податкової служби України.
Новий сервіс найближчим часом буде запущено на базі офісів податкових консультантів. Їх відкрито у 20 регіонах.
Спектр послуг широкий: обрання системи оподаткування, супроводження на кожному етапі — від реєстрації до звітності, консультації, як запобігти помилкам у податкових питаннях, повідомляє Державна податкова служба.К
«Модераторами сервісу будуть не лише податківці, які вже працюють. Ми залучаємо демобілізованих ветеранів до роботи в Державній податковій службі. Для нас важливо, щоб люди, які повертаються із фронту, бачили, зокрема в податковій службі, своїх побратимів та посестер, тих, хто знає, що таке війна. Ми змінюємо ДПС. Робимо наші сервіси такими, що допомагають платникам», — додала Леся Карнаух.