Державна податкова служба за підтримки Міністерства у справах ветеранів ввела в дію новий сервіс — податковий супровід ветеранського підприємництва. Послугу для захисників та захисниць презентували в Києві в Офісі податкових консультантів в. о. голови ДПС Леся Карнаух та міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова. За даними Міністерства ветеранів, нині в Україні 1,8 млн ветеранів. Підтримка ветеранського бізнесу для держави — надважливе завдання. Тому коли для багатьох з них податкові питання стають ледь не задачкою із зірочкою, сервіси ДПС мають бути зручними й адаптованими.

«Бути поруч, допомогти, підказати. Це була головна наша мотивація в ДПС, коли народилася ідея нового сервісу — податковий супровід ветеранського підприємництва. Фактично це персональна підтримка наших ветеранів на всіх етапах ведення бізнесу. Найближчим часом вона буде доступною в усіх офісах у 20 регіонах», — розповіла Леся Карнаух.

Супровід буде системним: допомога у виборі системи оподаткування ще на початках; супровід під час отримання грантів; пояснення кожного наступного кроку — без складної мови і бюрократії; підтримка у процесі роботи бізнесу, а не тільки на етапі відкриття.

Для наших захисників удосконалюють елементи пріоритетного обслуговування: запис без черг; окрема лінія в контакт­центрі; окремий блок у чат­боті; першочергове обслуговування офлайн.

У столичному Офісі податкових консультантів уже працює ветеран Ірина Ігнатова. Після закінчення служби та проходження лікування вона звернулася до центру зайнятості. І в ДПС зацікавилися її кандидатурою в межах нового проєкту підтримки ветеранів. Адже вкрай важливо спільними зусиллями допомагати тим, хто повернувся із фронту, інтегруватися у цивільне життя, навчити не лише відкрити власну справу, а й сплачувати податки. Бо це фактично кошти на оборону та соціальні видатки. Реалізація ініціативи відбувається у взаємодії з ветеранськими фондами та профільними спільнотами, Київською школою державного управління імені Сергія Нижного.