П’ятий обласний фестиваль народної творчості «Різдвяне диво» зібрав найкращі фольклорно-етнографічні та співочі колективи з колядками і щедрівками подільського краю, народних майстрів та господинь із виробами, обрядовими хлібами та кутею з районів Вінниччини. Цього року його приймав не обласний центр, як раніше, а райцентр — місто Іллінці. Тож фестиваль став мандрівним і щороку проходитиме в іншому місці.
У святі взяли участь фольклорні колективи Іллінецького, Оратівського, Липовецького, Немирівського, Гайсинського, Теплицького та Погребищенського районів, а також артисти академічного обласного театру ляльок «Золотий ключик», обласного українського академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського та обласної філармонії імені Миколи Леонтовича. Щоб побачити українське «Різдвяне диво», до Іллінців завітало багато гостей, навіть дипломати та іноземні гості.
Розпочався фестиваль зі спільного виконання учасниками колядок «Добрий вечір тобі…» та «Нова радість стала». І завирувало свято концертом «Засіємо добром». Присутні мали можливість поспілкуватися з народними майстрами, милуватися їхніми виробами і різдвяними композиціями з природних матеріалів, а ще, звісно, спробувати традиційних різдвяних страв з кожного району в розгорнутих світлицях. Захопливим дійством стали вистави за творами Миколи Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» і «Майська ніч» у виконанні обласного академічного театру, а також видовищна програма «Новий рік в Іллінцях», яку представив обласний театр ляльок. Завершився фестиваль концертом відомих співаків Вінниччини.