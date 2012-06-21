Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн брифінгу прокоментував ситуацію на Русанівських садах, де мешканці намагаються перешкодити будівництву Подільсько-Воскресенського мостового переходу.
Зокрема, він зазначив, що група активістів нехтує інтересами жителів столиці. Вони заявляють неправдиву інформацію, що будівництва на землях приватної власності, – це комунальна власність міста. Є всі дозвільні документи. Місто не зупинятиме це будівництво на догоду окремій групі людей, щоправда буде враховано кілька змін в проєктній документації, додаткові зобов’язання взяв на себе забудовник щодо належного утримання кількох прилеглих вулиць. Цей міст – дуже важлива магістраль для сотень тисяч мешканців столиці. У планах – до кінця року ввести в експлуатацію цей міст і приступити одразу до будівництва метро на Троєщину».
Також Віталій Кличко поінформував, що Київ подав апеляційну скаргу на рішення Окружного апеляційного суду, який визнав протиправним і скасував розпорядження КМДА про створення пішохідної зони на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного. Київський міський голова запевнив, що інтереси громади не буде зневажено, тому Київ відстоюватиме ці пішохідні зони, щоб місто виглядало сучасно і комфортно. Так, на наступний рік запланована реконструкція Контрактової площі та вулиці Сагайдачного.
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«Урядового кур’єра»