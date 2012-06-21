Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
В Ужгороді в понеділок, 28 жовтня урочисто відзначили 75-ту річницю визволення України та Закарпаття від нацистських окупантів. Тут відбулися урочистості, які нагадали краянам значення звільнення краю від фашистів і велич тих днів, які завершилися входженням Закарпаття до складу України. Важливою обставиною є та, що саме на теренах краю за Карпатами завершилося визволення всієї території України.
Керівники області й міста, депутати різних рівнів, громадські активісти взяли участь у покладанні квітів до пам’ятника «Україна – визволителям» на українсько-словацькому кордоні. Урочистості відбулися й біля монумента «Добровольцям Закарпаття – учасникам Другої світової війни», що розташований у сквері на проспекті Перемоги.
Учасники урочистих заходів, серед яких і ветерани другої світової, які ще залишилися живими, а також воїни, що захищали Україну в боях на Сході, поклали вінки, живі квіти до Вічного вогню на Пагорбі Слави.
В навчальних закладах міста й області в цей і в наступні дні відбуваються зустрічі з ветеранами, на яких ідеться про важливість перемоги над фашизмом, про важливість входження краю до складу України, що стало можливим завдяки звільненню від нацистів і їхніх поплічників.