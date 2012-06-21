Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Нині, коли пандемія в Україні в розпалі, усі разом переживаємо посилені заходи карантинного режиму. Жорстко контролюють додержання його вимог і правоохоронці. Як мовиться, боремося з напастю всім миром. Однак у Черкасах доводилося спостерігати, як поряд із суворою вимогливістю, патрульні безплатно роздають захисні маски перехожим, у яких з різних причин відсутні засоби захисту.
Ось і прессекретар патрульної поліції області Зоя Вовк розповіла на своїй сторінці у Фейсбуці, що «в тому випадку, коли ви не маєте можливості придбати, пошити чи забули вдома маску, можете попросити її в поліцейських. Патрульні екіпажі забезпечені засобами захисту, і з радістю їх вам подарують замість штрафу».
Жителі міста оцінили таке ставлення до себе з боку правоохоронців, коли вони поряд із суворими вимогами допомагають тим, хто цього вкрай потребує. Щодня для роздавання населенню патрульним видають майже 500 масок. Планують проводити акцію до кінця карантину.
Як з’сувалося, такий підхід став можливим завдяки благодійному фонду «Черкаси проти COVID-19», який недавно створили підприємці міста. Офіційно його засновники — фізичні особи директор черкаського «Азоту» Віталій Скляров, Юрій Тренкін і Юрій Ткаченко. За лічені дні до фонду приєдналося багато відомих на Черкащині підприємців, таких як Віталій Лаут, Віктор Євпак, Андрій Казарян. Сьогодні навколо цієї ідеї об’єдналися сотні підприємців та простих небайдужих людей.
Голова фонду Владислав Пустовар розповів, що за перші два тижні на рахунок фонду надійшло майже 3 мільйони гривень, а також маски, респіратори, захисні комбінезони, тести. Всього придбано за кошти та поставлено учасниками фонду 5374 захисних комбінезонів, 5000 респіраторів класу FFP2, 700 захисних екранів, 29 400 медичних масок, а також інше обладнання й медикаменти. Все придбане, у міру доставки, щоденно передається в черкаські лікарні. А цими днями на рахунок благодійного фонду надійшли перші 532 долари США від двох іноземних громадян, які почули звернення учасників фонду і вирішили допомогти нашим лікарям.
Активісти фонду тісно контактують із органами влади, зокрема з профільним департаментом міськради обласного центру та з обласною держадміністрацією. У міській раді підтримали ініціативу, надали фонду приміщення, до роботи долучилися волонтери. Головне, що активні підприємці своїм прикладом надихнули інших: на самому початку діяльності «Золотоніський бекон» направив у фонд 500 тисяч гривень, ще 500 тисяч — «Надія», перший мільйон надав «Азот». Задали тон, показали, що бізнес має бути соціально відповідальним. Навіть ті підприємці, в кого бізнес у зв’язку з карантинними заходами нині зазнає збитків, теж долучаються до благородної справи. Айтішники ж розробили програму, яка дає змогу простежити рівень прозорості роботи фонду від того моменту, як кошти надійшли — й до придбання й розподілу речей. Кожен охочий зможе перевірити, за якою ціною придбавалися маски чи інші матеріали й обладнання, кому вони дісталися.
Враховуючи напружену ситуацію, коли потреби лікувальних закладів постійно змінюються, фонд намагається на це швидко реагувати. Спочатку хотіли закуповувати обладнання для штучної вентиляції легень. Це теж потрібно, але звернули увагу на те, що в медичних закладах бракує медичного персоналу, який би працював з цими апаратами, обслуговував їх. Фонд допомагає залучити людей до навчання, зацікавити їх. Прагнуть переконати бізнесменів, що ця проблема не лише влади, а й усього суспільства.