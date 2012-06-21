У 2018 році кожен охочий може відчути себе королівською особою і відправитися в епічну 14-денну залізничну подорож. Під час мандрівки незвичайний поїзд подолає
Про це пише Secret London.
У 2008 році Tornado став першим паровозом, збудованим у Великій Британії за останні 50 років. А щоб відсвяткувати 10-річний ювілей, було ухвалено рішення відправити його захопливим маршрутом.
У розрахованому лише на 38 пасажирів поїзді передбачено все для першокласної поїздки –оформлені зі смаком спальні купе та їдальні, а також кімнати відпочинку. Під час поїздки Англією, Уельсом і Шотландією пасажири відвідують такі красиві міста, як Единбург, Бат, Оксфорд і Йорк, а також зупиняються у старовинних замках для приватних вечерь.
Вартість квитків на ювілейний тур поїзда Tornado від 39 995 до 59 995 доларів США.
Поїзд відправиться в поїздку 14 жовтня 2018 року.