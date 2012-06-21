У Сумах традиційно вшанували сімейні пари, чий подружній стаж становить 50 і більше років. Цього разу на урочистості запросили 20 пар, з яких 11 щойно справили золоте весілля, а також пару молодят, які одружилися цього року. Усіх їх тепло і щиро привітала начальник відділу культури та туризму Сумської міської ради Наталія Цибульська, а на згадку і на знак вдячності й поваги вручила квіти і пам’ятні подарунки.
Сімейні старожили розповіли про історію свого кохання, про те, як живуть у дружбі й злагоді. Особливо цікавою видалася оповідь Лідії та Миколи Приходьків, які разом прожили 69 років. На їхнє переконання, рецепт сімейного щастя доволі простий: довіряти, підтримувати і поважати одне одного, вміти прощати, а у складних ситуаціях неодмінно бути разом.