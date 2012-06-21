Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

Іменну медаль, почесний сертифікат і право додати ім’я дідуся Олексія та бабусі Уляни Фєдосєєвих до написаних на Стіні Честі в Саду Праведників у Яд Вашемі в Єрусалимі Ірині Сороколат вручили в залі Харківської облдержадміністрації за участі Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні Джоела Ліона та керівника області Олексія Кучера.

За словами Джоела Ліона внучку нині покійних героїв часів Другої світової війни розшукували упродовж семи років. В урочистій церемонії нагородження, на жаль, не змогла взяти участь врятована Уляною та Олексієм Фєдосєєвими Маргарита Саркіс, котра проживає у місті Лод в Ізраїлі і якій, наразі, 91 рік. Проте вона передала записане відеоінтерв’ю, в якому розповіла про своє дитинство. Цей сюжет продемонстрували під час церемонії вручення нагороди.

«На жаль, бабуся Уля і дідусь не дожили до такого щасливого моменту. Вони робили все від душі, безкорисливо, не думаючи про те, що колись їх ім’я, через стільки років, буде вимовлятися. Спасибі Державі Ізраїль, всім  низький уклін, що всі сьогодні зібралися тут. Мені дуже приємно»,  сказала Людмила.

У страшні роки Другої світової бабуся та дідусь Людмили Сороколат врятували чотирнадцятилітню єврейську дівчинку від неминучої загибелі, переховуючи її спочатку в своїй квартирі у Полтаві, а потім в селі Гожули, на фермі Петра та Галини Нагребецьких, куди постійно привозили одяг та харчі для Маргарити. Після звільнення Полтави Маргарита Саркіс жила у Фєдосєєвих до 1945 року. Потім дівчина жила зі своєю сестрою у Львові та репатріювалася до Ізраїлю у 2010 році.

«Насправді, ми знаємо, що в цій ситуації рятівниками була не одна сім'я, а кілька. І ми весь цей час шукаємо і думаємо, що вже знайшли тих родичів, які заслуговують поваги. Це Петро і Галина Нагребецькі. Ми розуміємо, що ми повинні знайти цих людей, передати їм свідоцтва, медалі і просто сказати про те, що ми поважаємо їх родичів», – сказав Джоел Ліон. 