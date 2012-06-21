Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Іменну медаль, почесний сертифікат і право додати ім’я дідуся Олексія та бабусі Уляни Фєдосєєвих до написаних на Стіні Честі в Саду Праведників у Яд Вашемі в Єрусалимі Ірині Сороколат вручили в залі Харківської облдержадміністрації за участі Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні Джоела Ліона та керівника області Олексія Кучера.
За словами Джоела Ліона внучку нині покійних героїв часів Другої світової війни розшукували упродовж семи років. В урочистій церемонії нагородження, на жаль, не змогла взяти участь врятована Уляною та Олексієм Фєдосєєвими Маргарита Саркіс, котра проживає у місті Лод в Ізраїлі і якій, наразі, 91 рік. Проте вона передала записане відеоінтерв’ю, в якому розповіла про своє дитинство. Цей сюжет продемонстрували під час церемонії вручення нагороди.
«На жаль, бабуся Уля і дідусь не дожили до такого щасливого моменту. Вони робили все від душі, безкорисливо, не думаючи про те, що колись їх ім’я, через стільки років, буде вимовлятися. Спасибі Державі Ізраїль, всім – низький уклін, що всі сьогодні зібралися тут. Мені дуже приємно», – сказала Людмила.
У страшні роки Другої світової бабуся та дідусь Людмили Сороколат врятували чотирнадцятилітню єврейську дівчинку від неминучої загибелі, переховуючи її спочатку в своїй квартирі у Полтаві, а потім в селі Гожули, на фермі Петра та Галини Нагребецьких, куди постійно привозили одяг та харчі для Маргарити. Після звільнення Полтави Маргарита Саркіс жила у Фєдосєєвих до 1945 року. Потім дівчина жила зі своєю сестрою у Львові та репатріювалася до Ізраїлю у 2010 році.
«Насправді, ми знаємо, що в цій ситуації рятівниками була не одна сім'я, а кілька. І ми весь цей час шукаємо і думаємо, що вже знайшли тих родичів, які заслуговують поваги. Це Петро і Галина Нагребецькі. Ми розуміємо, що ми повинні знайти цих людей, передати їм свідоцтва, медалі і просто сказати про те, що ми поважаємо їх родичів», – сказав Джоел Ліон.