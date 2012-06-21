Подружжю з Черкас Олександру та Ірині Сивакам пощастило: вони виграли в «Лото-Забава» 3 мільйони гривень. Олександр працює в поліції, його дружина — у школі. Ірина не дуже вірила, що чоловік колись виграє велику суму, але Олександр уперто сподівався на удачу, не пропускаючи жодного розіграшу. Траплялися виграші по 200—300 гривень, однак у відчай чоловік не впадав. Звичайного осіннього дня, перевіривши в адміністратора білет, який купив останнього разу, не повірив своїм вухам: випав джек-пот — 3 мільйони гривень! Родина здала виграшний білет на перевірку. Його справжність підтвердили. Із виграної суми тепер необхідно сплатити 600 тисяч податку. Решта виплачуватиметься частинами впродовж трьох років.
Новина швидко розлетілася містом, Олександра та Ірину почали поздоровляти друзі, колеги по роботі. Куди витратять гроші? Остаточно ще не вирішили. Мріють про власний будинок та новий автомобіль.
А ще про закордонну подорож усією сім’єю — з донькою Валерією, студенткою університету, та сином Дмитром, першокласником. Тепер усе це може стати реальністю.
Порадіємо ж разом зі щасливою родиною!