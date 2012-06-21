До третього видання «Книги пам’яті Героїв АТО Сумської області» увійшли розповіді про 136 бійців, які віддали своє життя у зоні збройного конфлікту на сході України. За словами модератора проекту Євгена Положія, книга, на жаль, не встигає за трагічними подіями.
Ось і цього разу, доки журналісти готували видання, надійшли ще 6 звісток про загибель земляків. Звісно, що в наступному випуску про них будуть вміщені розповіді. Наклад видання — тисяча примірників, з яких частина буде передана насамперед родинам загиблих героїв. Решту одержать бібліотеки, навчальні заклади області.