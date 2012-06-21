Традиційно наприкінці листопада Львівщина приймає титульний міжнародний фестиваль «Меморіал Василишина». Цьогоріч програма передбачає два колових змагання, у кожному з котрих десяток учасників поборються за можливість виконання нормативу міжнародного гросмейстера та міжнародного майстра.
У гросмейстерському турнірі гратимуть міжнародні гросмейстери Назар Фірман, Мілан Пахер та В’ячеслав Захарцов. Також участь у змаганнях візьмуть дві львівські шахістки — Віта Криворучко та Анастасія Гуцко. Спортсменки вже мають звання гросмейстера серед жінок, однак хочуть позмагатися за виконання чоловічих нормативів. За шахівниці також сядуть досвідчені львівські майстри Володимир Грабінський та Ігор Нестер. Свій досвід вони передаватимуть молодим львів’янам — школярам Данилові Мосесову та Мар’янові Кириченку.
Головний суддя змагань — міжнародний арбітр ФІДЕ Артем Хрипач (м. Львів), директор турніру — міжнародний гросмейстер Юрій Вовк (м. Львів). Фестиваль, який триватиме до 7 грудня, присвячено пам’яті видатного організатора фізкультурно-спортивного руху Львівщини останніх десятиліть минулого століття, майстра спорту з вільної боротьби Михайла Василишина.