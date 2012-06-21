В Ужгороді пройшов 5-й всеукраїнський фестиваль «Лицар Карпат», на який зібралися поети Закарпаття та їхні гості з інших регіонів України. Приїхали майстри поетичного слова з Чернігова, Луцька, Косова, Рівного, Вінниці, Києва, Запоріжжя, Херсона, Дніпра, інших міст і регіонів.
Цікавинкою цьогорічного фесту стало те, що автори поезій читали їх, сидячи верхи на живому коні із кличкою Пегас. І хоч не всім вдалося довго всидіти на ньому, бажання повертатися в сідло нікому не бракувало. Тож читання поезій поряд із задоволенням від промовленого й почутого високого слова поєднувалося з цікавою атракцією.
«Життя повертається до спілки! Велике дякую-іржання лицареві Карпат голові обласної організації спілки письменників Василеві Кузану, — жартівливо прокоментував після поетичного сидіння на коні учасник фесту Михайло Фединишинець. —Завдяки новому очільникові обласної організації вона отримала нове сучасне дихання».
Першу премію у номінації «Поетична добірка» отримала Еліна Форманюк із Луцька. Другою стала Марґо Гейко з Києва, третьою — Ольга Мацо з Ужгорода.
У номінації «Поетична книга» найкращою визнано збірку Олени Пашук із Луцька. Другу премію здобула Ольга Бреславська з Івано-Франківська, а третю розділили киянка Алла Миколаєнко та іванофранківець Василь Карп’юк. Спеціальні відзнаки журі отримали Іванна Юрків з Івано-Франківська та Сергій Дзюба з Чернігова.