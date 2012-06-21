Першого грудня у Запорізькому національному університеті відбудуться заключні заходи конкурсу молодої української поезії та авторської пісні ім. Марини Брацило «Хортицькі дзвони».
За даними департаменту освіти та науки Запорізької міськради о 15.30 розпочнеться презентація відеофільму про Марину Брацило «Життя мов куля»(дипломна робота студентки ЗНТУ Катерини Буряк). Відтак пройде Галаконцерт на вшанування переможців конкурсу.
Прозвучить поетичне слово Марини Брацило, музично-поетичний перфоманс минулорічних переможців «Хортицьких дзвонів», поезії й авторські пісні цьогорычних переможців. Урочисте відзначення переможців відбудеться за участю київських гостей: голови журі, письменника Івана Андрусяка, автора-виконавця Віктора Нестерука, поетеси Оксани Розумної (Куценко).
Переможці із числа творчої молоді України, що завітали до Запоріжжя, відвідають майстер-класи своїх старших наставників, познайомляться з історико-культурними пам’ятками Запоріжжя.
ДОВІДКА «УК»
Всеукраїнський конкурс молодої української поезії та авторської пісні ім. Марини Брацило «Хортицькі дзвони» започатковано чотири роки тому. Цьогорік у конкурсі взяли участь понад 60 номінантів із 16 областей України віком 12-25 років.