Серед 270 школярів і студентів-першокурсників, яким недавно в Київському політехнічному інституті вручили дипломи лауреатів стипендії Президента України, був і учень Золотоніської спеціалізованої школи №1 Віталій Веремієнко. Нині він навчається в 11 класі. Перемога у всеукраїнському етапі олімпіади з економіки навесні цього року далася йому нелегко. Однак базові знання, що їх Віталій здобув у школі, яка спеціалізується на поглибленому вивченні економіки і правознавства, відіграли певну роль: він відірвався на 14 балів від наступного учасника й виборов перше місце. У цьому успіхові, наголошує переможець, велика заслуга його вчительки Наталії Кодак, яка першою привітала школяра з відзнакою Президента.
Економікою Віталій захоплюється давно. Каже, що відчуває в цій науці своєрідну поезію. Мріє стати економістом-професіоналом. Уже не вперше захищає честь школи та рідного міста на великих змаганнях. У Львові брав участь у фіналі міжнародного математичного конкурсу з пранглініме — естонської гри усного рахунку разом із 150 гравцями із шести країн. Віталій тоді посів тринадцяте місце і покращив загальний рейтинг не лише обласної команди, а й національної.
Ще один успіх чекав на хлопця цього року в турнірі юних знавців курсу «Фінансова грамотність» усієї Черкащини — його нагородили як капітана команди.
Дипломи президентських стипендіатів у Києві вручала міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Багато теплих слів талановитим дітям сказали й інші учасники врочистостей.