Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Жахливе дорожньо-транспортне нещастя сталося у вівторок на Донеччині. Близько 11-ї години рятувальники місцевого 7-го Державного пожежно-рятувального загону отримали виклик на місце аварії між містами Курахове і Мар’їнка. З’ясувалося, що на під’їзді до контрольного пункту пропуску «Мар’їнка» відбулося лобове зіткнення двох легкових автомобілів Шевроле і Ланос. Остання з іномарок була із газобалонним обладнанням і відразу загорілася: вогонь забрав життя чотирьох подорожніх. Загинула також ще одна жінка, яка перебувала у Шевроле. Трьох потерпілих, двоє з яких у важкому стані, госпіталізували до Курахівської міської лікарні.
За однією з попередніх версій, ДТП із важкими наслідками могла сталися через густий туман та погану видимість на шляху.