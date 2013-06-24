У межах роботи в Сполучених Штатах українській делегації вдалось досягти важливих домовленостей з американськими компаніями щодо енергетичних проєктів в Україні. Про це повідомив перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль, який очолює делегацію України.

Зокрема було підписано такі документи:

Міністерство енергетики України уклало Угоду про розподіл вуглеводнів із компанією Aspect Holdings, що сприятиме залученню інвестицій у розвиток українського видобутку вуглеводнів, підвищенню енергетичної безпеки нашої держави;

НАК «Нафтогаз України» підписала Меморандум із провідним міжнародним виробником енергетичного обладнання Solar Turbines; серед потенційних напрямів співпраці — локалізація сервісу та технічного обслуговування обладнання, навчання українських фахівців та інші ініціативи, спрямовані на підвищення енергетичної стійкості та незалежності об’єктів Групи Нафтогаз;

Меморандум про взаєморозуміння між НАК «Нафтогаз України» та компанією Baker Hughes — імплементація угоди дасть змогу підвищити енергоефективність та надійність роботи газових турбін і компресорних агрегатів, продуктивність та оптимізувати видобуток;

Меморандум НАК «Нафтогаз України» з Американським інститутом нафти (API) передбачає співпрацю та обмін інформацією щодо чинних стандартів, сертифікатів, технологій та найкращих галузевих практик в нафтогазовій галузі, зокрема участь експертів Групи в розробленні стандартів API.