Україна сьогодні, 17 жовтня, потрапляє в зону дії потужного антициклону. Він охоплює більшу частину Європи і створює умови для сухої сонячної погоди. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
«Поки що — західний та північно-західний вітер, проте поступово змінюватиметься на південно-західний. А це означає, що й теплі повітряні потоки також приходитимуть із такими вітрами. Плюс допомагатиме сонце. Тому сьогодні у західних областях України та на півдні, що природно, вже очікується +18+23 градуси», — написала пані Діденко.
За її словами, найхолоднішими будуть схід та північ: сьогодні вдень +10+15 градусів. У центральній частині — на Вінниччині, у Кропивницькому, Черкасах — +17+20 градусів, у Полтаві та Дніпрі — +10+14 градусів, додала синоптик.
На півночі, зокрема на Харківщині, вона обіцяє хмарну погоду.
У Києві сьогодні очікується, за словами пані Діденко, в межах +14 градусів, а у середу, четвер і п'ятницю +20 градусів.