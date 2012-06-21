Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У місті Охтирка Сумської області на Алеї Героїв Слави встановили погруддя Героя Радянського Союзу учасника Другої світової війни Михайла Ахтирченка.
З історії відомо, що він народився 29 жовтня 1918 року в селі Пархомівка (нині – Харківська область), рано залишився без батьків. Виховувався в Охтирській дитячій трудовій комуні, де й отримав прізвище Ахтирченко, оскільки свого не пам’ятав.
Під час війни служив механіком-водієм танка Т-34.
Звання Героя Радянського Союзу одержав відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 10 січня 1944 року за зразкове виконання бойових завдань командування на фронті, виявлені при цьому мужність і героїзм.