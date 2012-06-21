Миколаївський бронетанковий завод показав свою нову розробку – бронемашину БРДМ-НИК, оснащену радіокерованим озброєнням.
Зразок цієї техніки показали на міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека», яка нещодавно відбулася в Києві.
Бронемашина є модернізованою версією БРДМ-2.
За словами водія-випробувача Петра Бойчука, нова розробка миколаївських військових конструкторів істотно відрізняється від попередніх. Так, «повністю зварено новий корпус, нова силова установка, дизельний двигун, нова ходова – незалежна підвіска. Радіокероване озброєння». Крім того, фахівці знаменитого заводу подбали про посилення захисту екіпажу.
«Машина практично нова. Думаю, армія не пошкодує, якщо придбає такий екземпляр», – сказав він.