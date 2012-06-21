Віднині жителі Черкас не платитимуть за вивезення негабаритних відходів. Однак не всі, а лише громадяни пільгових категорій та діти до 6 років. Таке рішення ухвалили в Черкаській міській раді. Компенсуватиме витрати постачальник послуг — компанія «Нова якість «Благоустрій».
Про неправомірне збирання грошей за послуги компанії у Черкасах говорять уже не один місяць. Річ у тому, що багато хто не користується цими послугами, бо не виносить таке сміття. Отож чому такі громадяни мають платити за послугу, якої не одержують? Однак платіжки надсилають усім. Як заявив міський голова Анатолій Бондаренко, згідно з ухваленим рішенням за вивезення великогабаритних відходів не платитимуть близько 74 тисяч жителів міста. Він повідомив: щомісяця жителі обласного центру виробляють 5,5 тис. кубометрів такого сміття.
У зв’язку з новим рішенням виникла ще одна колізія: щоб не сплачувати за своїх малолітніх дітей, батьки мають тепер надати компанії «Нова якість» копії свідоцтва про їхнє народження. Як кажуть, не мала баба клопоту…
Планують, що міська влада звернеться в майбутньому до державних органів, аби компенсацію за цих пільговиків покривали з держбюджету.