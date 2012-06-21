Святкування цьогорічного Дня захисника України видалося доволі насиченим для Президента Петра Порошенка. На столичному Софійському майдані урочисто складали клятву ліцеїста новачки Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Там Президент переконався в гідному майбутньому нашого війська.

«Свято сьогодні не лише історичне. Воно особливо злободенне, як жодне інше. Воно безпосередньо пов’язане із сучасними героями: воїнами, добровольцями, волонтерами, медиками, працівниками оборонних підприємств», — зазначив Петро Порошенко. Саме 14 жовтня традиційним стає і ритуал урочистого складання присяги ліцеїстами.

Ці юнаки обрали для себе нелегкий шлях людини в погонах, шлях захисника України: військового, прикордонника, розвідника. Попереду в них роки виснажливого вишколу. І держава, запевнив Петро Порошенко, не пошкодує зусиль для якнайкращої підготовки ліцеїстів до захисту Вітчизни.

«Нема жодного сумніву, що серед цих не за віком змужнілих підлітків стоять майбутні офіцери і генерали, посли та міністри. Можливо, майбутній Президент. І можливо, навіть, — Генеральний секретар НАТО, бо Україна обов’язково стане членом Альянсу», — цитує департамент прес-служби АП слова Президента.

А з нагоди 75-ї річниці створення Української Повстанської Армії Петро Порошенко відзначив боротьбу воїнів УПА проти двох потужних тоталітарних режимів, кожен з яких прагнув поневолити або винищити українців. Доречним стало нагадування частини присяги вояка УПА, знати яку повинен кожен сучасний захисник нашої держави: «Боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути Українську Самостійну Соборну Державу. В цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя, і буду битись до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України».

Для більшості ветеранів Другої світової вона закінчилася у травні 1945-го. Але не для упівців. Їхня боротьба з комуністичним тоталітарним режимом тривала ще понад 10 років. Для знищення воїнів УПА московський режим вдавався до нелюдських методів. Так, 21 жовтня виповниться 70 років акції «Запад», коли буквально протягом одного дня сталінські карателі депортували із західних областей України до Сибіру понад 76 тисяч українців.

«Гарантувати, що ніколи більше не повторяться подібні трагедії, можна лише коли ми маємо свою міцну, сильну, вільну і незалежну державу. А для того нам потрібна сильна армія, яку ми створили протягом трьох років і яку постійно зміцнюємо», — наголосив Президент.

До Дня захисника на Софійській площі та Майдані Незалежності відкрито виставку «Сто років війни за незалежність». В експозиції у хронологічній послідовності відображено історію українського війська у 1917—1921 роках; концепцію нових одностроїв та знаків розрізнення Збройних сил України, а також їх історичне коріння; розміщено портрети та інформацію про життя видатних військово-політичних та військових діячів України — Симона Петлюри, Євгена Коновальця, Петра Болбочана, Марка Безручка, Всеволода Петріва.

Петро Порошенко зауважив, що незалежність тоді втратили не військові, а політики, яким не вистачило відповідальності об’єднатися перед зовнішньою загрозою.

Того самого дня на одному з військових полігонів Житомирщини Президент передав командирам підрозділів ЗСУ сертифікати на військову техніку та озброєння загальною кількістю понад 200 одиниць — літаків, артилерійських і зенітно-ракетних комплексів, бронетанкової техніки тощо.

Упродовж цього року Збройні сили вже отримали близько 1300 одиниць зразків озброєння та військової техніки, понад 22 тисячі ракет і боєприпасів. «До кінця року війська отримають ще понад тисячу одиниць озброєння та військової техніки, — запевнив Петро Порошенко. — Якщо в 2017 році на потреби Збройних сил передбачено 64,5 мільярда гривень, то відповідно до проекту бюджету на 2018 рік цю суму сплановано збільшити майже до 84 мільярдів».

До слова, вперше з 2014-го частину переданої техніки буде спрямовано до складу резерву. Тобто країна вже зараз має значно більше можливостей для швидкого нарощування бойового потенціалу.

Згодом Петро Порошенко ознайомився із практичним виконанням етапу бойового злагодження підрозділів ЗСУ.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»