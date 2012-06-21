На Покровському ярмарку в Запоріжжі було дуже людно. Працювало багато тематичних майданчиків, розважальних і кулінарних локацій. Торговий напрям було представлено продукцією понад 400 підприємств краю.
На Набережній магістралі розмістилося багато машин із сільгосппродукцією від фермерів Запорізької області. Ціни були нижчими за ринкові на 15—40%.
Під час урочистого відкриття ярмарку голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль наголосив: підприємства міста і області зібралися, щоб поділитися результатами своєї праці.
— Восени природа підбиває підсумки і ділиться щедротами з усіма, — зазначив він. — Так само і жителі Запорізького краю за давньою традицією щороку збираються на Покровський ярмарок. Усе зроблене і дбайливо вирощене руками наших трударів гідно представлено на ярмарку.
За традицією, на Покровському ярмарку кожен район оформлює тематичні майданчики, де поряд з виставкою досягнень сільського господарства і промисловості відбуваються концерти за участю творчих аматорських колективів. Традиційно кожна територія презентує свою візитівку: національне подвір’я, українську вітальню, козацький курінь, махновську вольницю тощо.
Покровський ярмарок і День міста вдалися на славу: зі святковим концертом та пригощанням. А завершилося свято масовим прибиранням наступного ранку. Понад 200 комунальників прибрали всю територію масових гулянь. За даними департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міськради, протягом кількох годин територія вже блищала, вивезли 31 тонну сміття.