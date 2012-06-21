Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У селі Береза Глухівського району на Сумщині відкрили футбольне поле зі штучним покриттям, яке в регіоні стало четвертим із 10-ти запланованих, зведених у рамках відповідної державної Програми.
Як розповіла голова Березівської ОТГ Надія Артеменко, будівництво обійшлося майже в 1,5 мільйона гривень, де половина коштів – державна субвенція, половина – місцеві.
На відкриття поля завітало чимало гостей, серед яких заступник голови Сумської ОДА Микола Подопригора, дворазовий олімпійський чемпіон з веслування на байдарках і каное, 7-разовий чемпіон світу та 5-разовий чемпіон Європи Олександр Шапаренко, представники федерації футболу Сумщини, будівельники, які зводили будову, зокрема, засновник компанії «Харківспецінвест» Олександр Шарій, мешканці Берези і навколишніх сіл.
Спортивне свято видалося на славу. Хлопчаки відразу ж взялися за подаровані гостями м’ячі і розпочали тренування, які неодмінно матимуть продовження в численних футбольних баталіях.